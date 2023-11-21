حماس : فصائل المقاومة موحدة جميعا في الميدان والقرارات السياسية واتفاق الهدنة يشمل الجميع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2023 - 06:38

حماس : فصائل المقاومة موحدة جميعا في الميدان والقرارات السياسية واتفاق الهدنة يشمل الجميع

منذ 42 mins 21 November، 2023
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