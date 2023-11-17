آخر التطورات في المنطقة الحدودية اللبنانية الفلسطينية.. – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2023 - 16:36

آخر التطورات في المنطقة الحدودية اللبنانية الفلسطينية..

منذ 46 mins 17 November، 2023
لبنان

التطورات في المنطقة الحدودية اللبنانية الفلسطينية مع شبكة مراسلي المنار في الجنوب:

 

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