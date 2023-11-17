لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع العدو عند الحدود الجنوبية مع فلسطين

دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعا عن لبنان، تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع العدو الصهيوني عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وفي السياق، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏



‏﴿‌‎‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 17-11-2023 م ‌‎ ‎

03 جمادى الأول 1445 هـ

واستهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏

‏﴿‌‎‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 17-11-2023 م ‌‎ ‎

03 جمادى الأول 1445 هـ

كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏

‏﴿‌‎‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 17-11-2023 م ‌‎ ‎

03 جمادى الأول 1445 هـ

واستهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏



الجمعة 17-11-2023 م ‌‎ ‎

03 جمادى الأول 1445 هـ

مشاهد عمليات

ووزع الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، مشاهد من عملية إستهداف المقاومة لعدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة.

ونشر الاعلام الحربي مشاهد تظهر استهداف المقاومة الاسلامية عدداً من مواقع جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، محققين إصابات مباشرة.

كما بث الاعلام الحربي مشاهد لإستهداف المقاومة الإسلامية لدبابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة بيرانيت عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. وتظهر المشاهد اصابة الدبابة بشكل مباشر.

ملخص عمليات 16-11-2023

ونشرت المقاومة الإسلامية ملخص عملياتها ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 16-11-2023:

القطاع الشرقي:

1- الساعة 12:00 إستهداف موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 12:15 إستهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 12:15 إستهداف ثكنة يفتاح (قرية قَدَس اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 13:15 إستهداف موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

القطاع الغربي:

1- الساعة 14:25 إستهداف موقع هرمون بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 14:25 إستهداف تجمّعٍ لقوّة مشاة إسرائيلية على تلة الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 14:50 إستهداف تجمّعٍ لجنود الإحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع شتولا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 16:05 إستهداف موقع جلّ العلام بالصواريخ الموجّهة وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 16:45 إستهداف دبابة ميركافا لقوات الإحتلال الصهيوني قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجّهة وإصابتها بشكل مباشر.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الاراضي اللبنانية، أفاد مراسل المنار أنه “بين الساعة 12.00 وحتى الساعة 4.15 فجراً، شهدت أطراف بلدات الناقورة وبليدا والخيام وبرج الملوك وكفرشوبا وكفرحمام قصفاً معادياً بالقذائف الثقيلة تخللها إلقاء قذائف ضوئية في أجواء بعض المناطق الحدودية”.

كما شن الطيران الحربي الصهيوني أطراف بلدات الناقورة والجبين ويارين والظهيرة وميس الجبل وعيتا الشعب، وووادي مظلم بين راميا وبيت ليف.

‏غارتان نفذهما للطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدتي الناقورة والجبين

المصدر: موقع المنار + الاعلام الحربي