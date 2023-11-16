قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وانفجارات عنيفة تهز المدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 23:08

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وانفجارات عنيفة تهز المدنية

منذ 1 ساعة 16 November، 2023
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