تكبيرات وهتافات تصدح في بلدة بيتا جنوب شرق نابلس تزامنا مع استمرار العدوان على غزة

صدحت التكبيرات والهتافات في بلدة بيتا جنوب شرق نابلس، فجر اليوم السبت، تزامنا مع استمرار العدوان العنيف على قطاع غزة.

ودارت فجر اليوم، مواجهات عنيفة في محيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وفي مناطق تل الهوى ومخيم الشاطئ وبيت لاهيا وبيت حانون.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المواجهات في تلك المناطق هي الأعنف منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة”. وأوضحت المصادر أن “الاشتباكات في محيط مجمع الشفاء الطبي تجري من محورين، الأول محور جنوب الشاطئ محيط دوار أبو حصيرة، والمحور الثاني شمال منطقة تل الهوا بمحيط منطقة الجوازات والجامعات”.

ويستهدف الإحتلال المجمع الطبي بالقذائف المدفعية من الزوارق الحربية الإسرائيلية وكذلك الطائرات الحربية. وأعلن مدير عام المستشفيات في غزة أن الاحتلال قصف جميع المستشفيات بالشمال.

المصدر: وكالات