الناطق باسم وزارة الصحة في غزة: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة والاحتلال لم يدع شبرا دون استهداف مما أوقع المئات من الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 06:14

الناطق باسم وزارة الصحة في غزة: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة والاحتلال لم يدع شبرا دون استهداف مما أوقع المئات من الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية

منذ 20 mins 9 November، 2023
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