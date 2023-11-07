اعلنت كتائب القسام انها قصفت مساء اليوم “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، وأطلقت رشقة صاروخية باتجاه “تل أبيب” الكبرى.

وبدورها، وعند التاسعة بتوقيت البهاء، قصفت سرايا القدس منطقة غوش دان وسديروت ومفلاسيم برشقات صاروخية رداً على مجازر الاحتلال.

وأعلنت المتحدث باسم القسام أبو عبيدة، أن مقاومي الكتائب تمكنوا خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 15 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال.

المصدر: مواقع