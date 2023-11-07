سرايا القدس تقصف مجمع “مفتاحيم” برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2023 - 14:04

سرايا القدس تقصف مجمع “مفتاحيم” برشقة صاروخية

منذ 52 mins 7 November، 2023
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