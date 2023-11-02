‫مراسل المنار: العثور على جثماني شابين من بلدة الوزاني  ‫استهدفهما العدو امس بالرصاص أثناء رعيهما الماشية قرب نهر الوزاني  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 08:54

‫مراسل المنار: العثور على جثماني شابين من بلدة الوزاني  ‫استهدفهما العدو امس بالرصاص أثناء رعيهما الماشية قرب نهر الوزاني 

منذ 14 mins 2 November، 2023
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