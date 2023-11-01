القوات المسلحة اليمنية تعلن استهدفها بدفعة كبيرة من المسيرات مواقع عدة في عمق الكيان الصهيوني وقد وصلت إلى أهدافها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 23:24

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهدفها بدفعة كبيرة من المسيرات مواقع عدة في عمق الكيان الصهيوني وقد وصلت إلى أهدافها

منذ 60 mins 1 November، 2023
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