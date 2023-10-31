‫قوات الاحتلال تقتحم مناطق بنابلس وجنين وطولكرم وسلفيت ورام  ‫الله والبيرة وبيت لحم وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 06:06

‫قوات الاحتلال تقتحم مناطق بنابلس وجنين وطولكرم وسلفيت ورام  ‫الله والبيرة وبيت لحم وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة 

منذ 27 mins 31 October، 2023
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