كتيبة طولكرم: أوقعنا قوه راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم في منطقة شويكة ونؤكد وقوع اصابات في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 04:34

كتيبة طولكرم: أوقعنا قوه راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم في منطقة شويكة ونؤكد وقوع اصابات في صفوفهم

منذ 20 mins 31 October، 2023
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