المتحدث باسم جيش العدو: حماس تستخدم الرهائن كوسيلة ضغط وحرب نفسية ولن نقع في ألاعيبها الذهنية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 03:02

المتحدث باسم جيش العدو: حماس تستخدم الرهائن كوسيلة ضغط وحرب نفسية ولن نقع في ألاعيبها الذهنية

منذ 9 mins 31 October، 2023
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