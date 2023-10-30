استشهاد فلسطيني ثان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 05:40

استشهاد فلسطيني ثان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها

منذ 19 mins 30 October، 2023
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