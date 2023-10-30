‫مراسل المنار: طائرات الاحتلال تقصف مبنى في مخيم جنين   – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 04:08

‫مراسل المنار: طائرات الاحتلال تقصف مبنى في مخيم جنين  

منذ 1 ساعة 30 October، 2023
أخبار موقع المنار
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