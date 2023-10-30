قوات الاحتلال تنتشر في عدة أحياء بمدينة جنين وسط اشتباكات مستمرة وتفجيرات متتالية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 02:38

قوات الاحتلال تنتشر في عدة أحياء بمدينة جنين وسط اشتباكات مستمرة وتفجيرات متتالية

منذ 19 mins 30 October، 2023
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