حرائق في مركبات المستوطنين الصهاينة بمدينة الرملة المحتلة وشرطة العدو الاسرائيلي تحقق في الحادثة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 23:24

حرائق في مركبات المستوطنين الصهاينة بمدينة الرملة المحتلة وشرطة العدو الاسرائيلي تحقق في الحادثة

منذ 30 mins 29 October، 2023
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