صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة “كريات شمونة” شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 18:28

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة “كريات شمونة” شمال فلسطين المحتلة

منذ 45 mins 29 October، 2023
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