‫المتحدث باسم جيش العدو: أحدث احصائية هي 300 قتيل من الجيش  ‫الاسرائيلي و299 اسيرا لدى حركة حماس منذ 7 أوكتوبر  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 11:40

‫المتحدث باسم جيش العدو: أحدث احصائية هي 300 قتيل من الجيش  ‫الاسرائيلي و299 اسيرا لدى حركة حماس منذ 7 أوكتوبر 

منذ 33 mins 28 October، 2023
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