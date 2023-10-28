عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 28 تشرين الأول 2023

العناوين

الأخبار:

ـ حزام النار

ـ أميركا تدخل بعضلاتها: استعراضٌ لا يردع المقاومة

ـ مخطّط التهجير يحتضر: بداية عودة إلى الشمال

ـ اعتداءات وتنكيل ومنشوراتُ تهديد: سُعار مستوطني الضفة يشتدّ

البناء:

ـ مفاوضات الدوحة لتبادل أسرى ووقود… ونيويورك: 120 نعم على هدنة إنسانية

ـ مكتب نتنياهو يعلن بدء الهجوم البري: سترون غضبنا … والجيش: عملية جزئية

ـ القسام: نتصدى لمحاولات توغل بري في عدة جبهات شمال غرب وشرق غزة

الجمهورية:

ـ تصعيد عنيف على غزة

ـ الأمم المتحدة: لهدنة إنسانيّة فورية

ـ من سيُنزل نتنياهو عن الشجرة؟

ـ «الآرمادا الغربية» بكلها وكلكلها مقابل المقاومة؟!

ـ من يحسم السباق بين «طوفان الأقصى» و»السيوف الحديدية»؟

ـ تفاصيل «خطة» تأمين الخبز في الحرب

اللواء:

ـ لبنان في مهبّ المفاجآت مع تجاهل دولي للإعتداءات الإسرائيلية

ـ الاحتلال يُغامر في البر والمقاومة تمنع جحافله من التقدّم

ـ إسرائيل تضرب عرض الحائط بمشروع الهدنة الإنسانية.. وواشنطن لتل أبيب: لا خطوط حمراء

الديار:

ـ حرب ابادة بشرية تشنها الولايات المتحدة و«اسرائيل» على الشعب الفلسطيني في غزة

ـ قطع كل الاتصالات عن القطاع وقصف جوي وصاروخي ومدفعي غير مسبوق والمقاومة تتصدى

ـ مواجهة اميركية ــ ايرانية مباشرة في سوريا ومخازن «الحرس الثوري» الهدف

النهار:

ـ إسرائيل تلهب ليل غزة جواً وبراً وأميركا استهدفت إيران في سوريا

ـ “حماس” تعلن التصدي لتوغل إسرائيلي شمال غرب غزة

ـ الجمعية العمومية صوتت لمصلحة مشروع قرار عربي بهدنة إنسانية

ـ الديبلوماسية الساخنة: الستاتيكو الجنوبي كم “يصمد”؟

ـ بري يدعو اللجان النيابية الى جلسة الثلثاء لمناقشة الحكومة حول “خطة الطوارئ الوطنية”

نداء الوطن:

ـ إسرائيل تستطلع “البرّية” بالقصف الوحشي

ـ أميركا تضرب “إيران” في سوريا: سنُدافع عن قواتنا

ـ الجنوب يتدهور وبري “يستشعر الخطر”.. واشنطن لـ”الحزب”: لا تفكروا في الحرب

ـ التعيينات العسكرية على نار حامية والتمديد للقائد يتصدّر

ـ القادة الأوروبيون يبحثون زيادة دعم كييف

الاسرار

البناء:

– قال دبلوماسي عربي سابق لعب دوراً بارزاً في أزمات دولية إن المخرج الوحيد من حرب غزة بصيغة تناسب ميزان القوى الدولي، حيث لن تنتهي مواجهة أميركا وإيران الى انتصار حاسم تستدعي استمرار الحرب مدة طويلة تفتح الباب لإعادة فتح القنوات الأميركية الروسية فتربح موسكو في أوكرانيا ولا تخسر أميركا في الشرق الأوسط، وبدلاً من أن تظهر «إسرائيل» خاسرة يخسر بنيامين نتنياهو ويفتح الباب لمؤتمر دولي نحو تطبيق القرارات الدولية حول القضية الفلسطينية تشارك فيه حماس ضمن حكومة وحدة وطنية.

– قال خبراء عسكريون إن العمليات البرية التي يتحدث عنها جيش الاحتلال وما يرافقها من تصعيد في القصف الجوي، وفقاً لتصريحات الناطق بلسان الجيش بعد المحاولات الفاشلة والخشية من فشل أكبر ليست اجتياحاً برياً كلياً أو جزئياً لقطاع غزة، بل هي عمليات استطلاع بالنار لاكتشاف خاصرة رخوة يجري توسيعها من جهة، لكنه بالأساس من جهة مقابلة جزء من الضغط لتحسين الوضع التفاوضي في ظل مفاوضات جدية تجري وقد قطعت شوطاً حول تبادل الأسرى وإدخال المواد الإنسانية والوقود.

الجمهورية:

ـ عمّم مرجع ديني على بعض الفعاليات عدم الإدلاء بمواقف متطرفة خشية أن تزعزع الإستقرار الداخلي.

ـ تلقّى أحد الوزراء لوماً شديدا على مواقف أدلى بها عبر قناة أجنبية.

ـ إستغرب مرجع سياسي ما وصفه بغباء بعض الوزراء وحديثهم عن سيناريوهات تدميرية يمكن أن يتعرض لها لبنان.

اللواء:

– تروِّج سفارات طلبت من رعاياها المغادرة أن الثلث الثاني من الشهر المقبل، سيشهد خضات أمنية عنيفة، تشمل لبنان وعواصم أخرى في المنطقة.

– تعيش مؤسسات سياحية وعقارية أجواء قلق من جرَّاء تراجع محتمل للحركة الاقتصادية، في ضوء مؤشرات غير مريحة على صعيد الحرب وما بعدها.

– لم يُعرف بعد مسار تحويل مليارات الليرات اللبنانية إلى دولار لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.

النهار:

– نُشرت استطلاعات رأي من جهات مختلفة تؤكد كلها رفض اللبنانيين باكثريتهم إقحام البلد في الحرب وقد اهتمت دوائر سياسية وديبلوماسية بمضامين تلك النتائج.

– بدأت تتشكل في بعض المناطق لجان وما يشبه الإدارة المدنية والحكم الذاتي غذائياً ومعيشياً ربطاً بأحداث الجنوب وإمكان توسّعها.

المصدر: صحف