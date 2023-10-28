قوات من جيش الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 04:00

قوات من جيش الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية

منذ 54 mins 28 October، 2023
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