وزارة الداخلية في غزة: هدف العدو الاسرائيلي هو قتل أكبر عدد من المواطنين في القطاع وتشريدهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 18:16

وزارة الداخلية في غزة: هدف العدو الاسرائيلي هو قتل أكبر عدد من المواطنين في القطاع وتشريدهم

منذ 31 mins 23 October، 2023
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