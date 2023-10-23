استشهاد طفل وعدد من الإصابات بقصف إسرائيلي على منزل بشمال مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 18:14

استشهاد طفل وعدد من الإصابات بقصف إسرائيلي على منزل بشمال مدينة غزة

منذ 44 mins 23 October، 2023
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