المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد مصطفى حسين زعيتر “أبو الهدى” من بلدة جلالا الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 18:14

المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد مصطفى حسين زعيتر “أبو الهدى” من بلدة جلالا الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي

منذ 48 mins 23 October، 2023
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