اعلام العدو: إطلاق صاروخين مضادين للدروع على موقع اسرائيلي في إصبع الجليل ما أدى الى إطلاق صفارات الإنذار بكريات شمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 18:14

اعلام العدو: إطلاق صاروخين مضادين للدروع على موقع اسرائيلي في إصبع الجليل ما أدى الى إطلاق صفارات الإنذار بكريات شمونة

منذ 50 mins 23 October، 2023
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