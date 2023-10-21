‫إعلام العدو يتحدث عن إطلاق قذائف هاون من لبنان نحو الأراضي ‫المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 11:16

‫إعلام العدو يتحدث عن إطلاق قذائف هاون من لبنان نحو الأراضي ‫المحتلة

منذ 15 mins 21 October، 2023
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