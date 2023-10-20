مراسل المنار: عوائق تحول دون إدخال المساعدات عبر معبر رفح نتيجة تعنت جيش الاحتلال العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 16:56

مراسل المنار: عوائق تحول دون إدخال المساعدات عبر معبر رفح نتيجة تعنت جيش الاحتلال العدو الاسرائيلي

منذ 58 mins 20 October، 2023
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