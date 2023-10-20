الكنيسة الأرثوذكسية في القدس تدين استهداف العدو الصهيوني لأبرشيتها في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 10:50

الكنيسة الأرثوذكسية في القدس تدين استهداف العدو الصهيوني لأبرشيتها في غزة

منذ 32 mins 20 October، 2023
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عربي وإقليمي - فلسطين

أدانت الكنيسة الأرثوذكسية في القدس بشدة الغارة الصهيونية التي استهدفت أبرشيتها في غزة، ووصفت الضربات بأنها “جريمة حرب”.

وجاء في بيان البطريركية: “تعرب بطريركية القدس للروم الأرثوذكس عن إدانتها الشديدة للغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقع كنيستها في مدينة غزة. قصف الكنائس ومؤسساتها، التي توفر الملاجئ لحماية المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال والنساء الذين تشردوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المأهولة بالسكان خلال الأيام الثلاثة عشر الماضية، تشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها”.

وشدد البيان على أن بطريركية القدس للروم الأرثوذكس، ستواصل مع الكنائس الأخرى، رغم العدوان، الالتزام بواجبها الديني والأخلاقي “بتقديم المساعدة والدعم والمأوى للمحتاجين في ظل مطالبة إسرائيل المستمرة بإجلاء المدنيين من هذه المنشآت والضغوط التي تمارس على الكنائس في هذا الصدد”.

المصدر: وكالات

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