سماع صوت انفجار ضخم في محيط مخيم طولكرم تزامنا مع استمرار العملية العسكرية في مخيم نور شمس ومحيطه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 07:46

سماع صوت انفجار ضخم في محيط مخيم طولكرم تزامنا مع استمرار العملية العسكرية في مخيم نور شمس ومحيطه

منذ 1 ساعة 20 October، 2023
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