رسالة من الفلسطينيين في الشتات الى أهلهم في غزّة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 19:34
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رسالة من الفلسطينيين في الشتات الى أهلهم في غزّة
منذ 6 mins
19 October، 2023
لبنان
لبنى قانصوه
رسالة من الفلسطينيين في الشتات الى أهلهم في غزّة
طوفان الأقصى
فلسطين المشهد
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