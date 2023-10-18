تقرير مصور| المقاومة الاسلامية تستهدف تجمعات وآليات الاحتلال على الحدود، وتشيّع اثنين من شهدائها..

على عدةِ محاور كانت عمليات المقاومةِ الاسلاميةِ اليوم على الحدودِ مع فلسطين المحتلة.

وصدر عن المقاومة الإسلامية البيانات التالية:

-“عند الساعة الثالثة والربع من فجر يوم الأربعاء الموافق فيه 18-10-2023 قامت مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي بإستهداف دبابة ميركافا لجيش الإحتلال في موقع ‏الراهب وتم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها”. ‏

-“هاجمت مجوعة الشهيدين ابراهيم حبيب الدبق وعلي عدنان شقير في المقاومة الإسلامية ظهر هذا اليوم الأربعاء 18-10- 2023 مواقع جل العلام وثكنة زرعيت وموقع البحري الواقع قبالة رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة”.

– “ردا على الاعتداءات الصهيونية في حق المدنيين اللبنانيين قامت ‏مجموعة ‏الشهيدين محمود بيز ومهدي عطوي في ‏المقاومة الإسلامية عصر اليوم ‏الاربعاء 18-10-2023 بمهاجمة موقع ‏المالكية الصهيوني بمختلف انواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتمت ‏إصابته بشكل مباشر مما ادى الى ‏اصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية”.‏

– “استهدفت مجموعة الشهيدين حسين فصاعي وأحمد قصاص في المقاومة ‏الإسلامية عصر اليوم موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة”.‏

– “اوقع الهجوم على مركز تلة الطحيات عددا من الإصابات بين قتيل وجريح في صفوف قوات العدو الاسرائيلي”.

– “قامت مجموعة الشهيدين علي حسن حدرج وعلي رائف فتوني عصر اليوم في 18-10-2023 بإستهداف موقع الطيحات ‏للمرة الثانية هذا اليوم بالأسلحة المناسبة”.

وشيعَ حزبُ الله وجمهورُ المقاومةِ الشهيدينِ المجاهدينِ ابراهيم حبيب الدبق في كونين وحسين هاني الطويل في خربة سلم.