وكيل الامين العالم للامم المتحدة مارتن غريفيث: وكالة الأونروا اضطرت في حالات عديدة إلى منح لتر واحد فقط من المياه يوميا للمنكوبين بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 18 2023 - 19:00

وكيل الامين العالم للامم المتحدة مارتن غريفيث: وكالة الأونروا اضطرت في حالات عديدة إلى منح لتر واحد فقط من المياه يوميا للمنكوبين بقطاع غزة

منذ 13 mins 18 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة