‫المقاومة الاسلامية : مجموعة الشهيدين حسين الطويل ومهدي عطوي ‫تستهدف دبابة ميركافا لجيش العدو في موقع الراهب فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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October 18 2023 - 06:48

‫المقاومة الاسلامية : مجموعة الشهيدين حسين الطويل ومهدي عطوي ‫تستهدف دبابة ميركافا لجيش العدو في موقع الراهب فجر اليوم

منذ 28 mins 18 October، 2023
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