إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال قرب حاجز جبارة المحاذي لمدينة طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 05:16

إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال قرب حاجز جبارة المحاذي لمدينة طولكرم

منذ 1 ساعة 18 October، 2023
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