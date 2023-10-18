‫الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: نيران القنابل ‫الاميركية – الاسرائيلية في مستشفى المعمداني سوف تبتلع الصهاينة قريبا  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 00:42

‫الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: نيران القنابل ‫الاميركية – الاسرائيلية في مستشفى المعمداني سوف تبتلع الصهاينة قريبا 

منذ 39 mins 18 October، 2023
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