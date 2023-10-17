‫اعلام العدو: اطلاق صاروخ مضاد للدروع عند مستوطنة المطلة في ‫الشمال والطلب من المستوطنين التزام المنازل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 10:56

‫اعلام العدو: اطلاق صاروخ مضاد للدروع عند مستوطنة المطلة في ‫الشمال والطلب من المستوطنين التزام المنازل

منذ 24 mins 17 October، 2023
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