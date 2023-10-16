وزارة الصحة: المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العوائل الفلسطينية تشكل تطهيراً عرقياً ويجب وقفها فوراً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 19:40

وزارة الصحة: المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العوائل الفلسطينية تشكل تطهيراً عرقياً ويجب وقفها فوراً

منذ 40 mins 16 October، 2023
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