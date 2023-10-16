‫ترقبوا بعد قليل مشاهد عملية استهداف المقاومة الإسلامية ‫لتجمع مدرعات صهيونية في موقع حانيتا بالصواريخ الموجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 08:52

‫ترقبوا بعد قليل مشاهد عملية استهداف المقاومة الإسلامية ‫لتجمع مدرعات صهيونية في موقع حانيتا بالصواريخ الموجهة

منذ 5 mins 16 October، 2023
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