معاريف: الرئيس الاميركي جو بايدن قدم دعما غير مسبوق  ‫لإسرائيل لأنه صهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 09:54

معاريف: الرئيس الاميركي جو بايدن قدم دعما غير مسبوق  ‫لإسرائيل لأنه صهيوني

منذ 53 mins 11 October، 2023
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