طواقم الإسعاف والدفاع المدني تخلي عددا من المواطنين والشهداء والجرحى من حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بعد ساعات من الغارات الصهيونية المتواصلة على المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 02:16

طواقم الإسعاف والدفاع المدني تخلي عددا من المواطنين والشهداء والجرحى من حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بعد ساعات من الغارات الصهيونية المتواصلة على المنطقة

منذ 53 mins 11 October، 2023
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