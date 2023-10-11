حركة حماس: نرفض ما ورد في خطاب بايدن من مغالطات ونؤكد حق شعبنا في المقاومة وإنهاء الاحتلال والدفاع عن نفسه وارضه ومقدساته – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 00:44

حركة حماس: نرفض ما ورد في خطاب بايدن من مغالطات ونؤكد حق شعبنا في المقاومة وإنهاء الاحتلال والدفاع عن نفسه وارضه ومقدساته

منذ 2 ساعة 10 October، 2023
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