‫طائرات الاحتلال تنفذ غارات مكثفة في عدة مناطق من قطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 01:16

‫طائرات الاحتلال تنفذ غارات مكثفة في عدة مناطق من قطاع غزة 

منذ 31 mins 9 October، 2023
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