العدو الاسرائلي استهدف منزلا في منطقة الشيخ عجلين غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 20:40

العدو الاسرائلي استهدف منزلا في منطقة الشيخ عجلين غرب غزة

منذ 5 mins 8 October، 2023
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