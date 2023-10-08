الرئيس الإيراني: تراكم الظلم وعدم العدالة تجاه الشعب الفلسطيني وإهانة النساء وتدنيس الأقصى أمر غير دائم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 17:22

الرئيس الإيراني: تراكم الظلم وعدم العدالة تجاه الشعب الفلسطيني وإهانة النساء وتدنيس الأقصى أمر غير دائم

منذ 24 mins 8 October، 2023
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