سرايا القدس: قواتنا تجهز على 3 جنود صهاينة كانوا يتحصون في غرفة خرسانية قرب موقع كيسوفيم العسكري الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 8 2023 - 17:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله: قامت مجموعات الشهيد القائد عماد مغنية بالهجوم على 3 مواقع للاحتلال الصهيوني في مزارع شبعا
السيد صفي الدين: نحن لسنا على الحياد والمقاومون وجهوا تحيتهم الى غزة في مزارع شبعا على طريقتهم الخاصة
السيد صفي الدين: المقاومة المسلحة هي طريقنا جميعا الى فلسطين والى القدس والى حماية المقدسات
اللواء محمد باقري: العمليات المشرفة للفصائل الفلسطينية تثبت مرة أخرى الهيبة الزائفة والقوة المزيفة لهذا الكيان المحتل
الرئاسة التونسية: تونس تؤكد وقوفها الكامل وغير المشروط الى جانب الشعب الفلسطيني وتدعو المجتمع الدولي لوضع حد للاحتلال
وزير الخارجية الاميركي: هناك تقارير عن قتلى ومفقودين اميركيين في الهجمات ونعمل على التأكد من صحة ذلك
سرايا القدس: قواتنا تجهز على 3 جنود صهاينة كانوا يتحصون في غرفة خرسانية قرب موقع كيسوفيم العسكري الصهيوني
منذ 21 mins
8 October، 2023
عاجل
التعليقات
ذات صلة
بالفيديو : الاحتلال يخلي مستوطنات غلاف غزة بالباصات البيضاء
اعلام العدو يتحدث عن تجدد الاشتباكات بين مقاومين وجيش العدو قرب مركز الشرطة في “سديروت”
اعلام العدو يؤكد مقتل الضابط الكبير في الجيش الإسرائيلي عمري ميخائيلي برصاص المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}