سرايا القدس: قواتنا تجهز على 3 جنود صهاينة كانوا يتحصون في غرفة خرسانية قرب موقع كيسوفيم العسكري الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 17:22

سرايا القدس: قواتنا تجهز على 3 جنود صهاينة كانوا يتحصون في غرفة خرسانية قرب موقع كيسوفيم العسكري الصهيوني

منذ 21 mins 8 October، 2023
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