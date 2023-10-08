كتائب القسام: سلاحنا الجوي شارك ب 35 مسيرة انتحارية من طراز “الزواري” في جميع محاور القتال في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 8 2023 - 15:30

كتائب القسام: سلاحنا الجوي شارك ب 35 مسيرة انتحارية من طراز “الزواري” في جميع محاور القتال في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى

منذ 11 mins 8 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة