تقرير مصور | أموال البلديات تتبخّر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2023 - 00:00

تقرير مصور | أموال البلديات تتبخّر

منذ 3 ساعة 4 October، 2023
لبنان

رغمَ إقرارِ الدولةِ بحقوقِ البلديات، إلا أنها لم تُصرف منذ ثلاثِ سنوات ..

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