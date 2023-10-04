الرئيس بري أبرق للرئيسين المصري والسوري مهنئا بذكرى إنتصارات تشرين

أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاربعاء الى الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوري بشار الأسد، مهنئا بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر وحرب تشرين التحريرية.

ومما جاء في برقية الرئيس بري الى الرئيس السيسي “لمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر التي إجترحت فيها مصر وجيشها الباسل أسطورة مضيئة في تاريخها وتاريخ أمتنا العربية عبورا من ضفة الى ضفة نحو التحرير وإستعادة الحقوق، يسعدني في هذه المناسبة المجيدة بإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي ان أتوجه من سيادتكم ومن القوات المسلحة المصرية ومن الشعب المصري بأحر التهاني وأطيب الأمنيات سائلين الله سبحانه وتعالى ان يمن عليكم وعلى مصر جيشا وشعبا بموفور الصحة والأمن والإستقرار والمنعة والإقتدار”.

وجاء في برقية الرئيس بري الى الرئيس الاسد “يسعدني لمناسبة الذكرى الخمسين لحرب تشرين التحريرية المجيدة، أن أتوجه من سيادتكم ومن قيادة وضباط وأفراد الجيش العربي السوري الباسل ومن الشعب السوري بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمنيات”، وتابع “ننتهزها مناسبة للاعراب عن ثقتنا بأن من صنع ملحمة النصر في تشرين وسطر ملاحم البطولة والفداء في سبيل تحرير الأرض وإستعادة الحقوق من رجس الإحتلال الإسرائيلي ويستكملها الآن في مواجهة الحرب التي تشن على سوريا عدوانا صهيونيا وإرهابا تكفيريا على حد سواء وحصارا لا إنسانيا، بالتأكيد قادر على أن يستولد على الدوام من مدرسة تشرين التحرير نصرا جديدا لسوريا وللأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام