قاسم هاشم: لا يكفي الترحيب بالحوار بل يجب عدم وضع التعقيدات بوجه

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم إن “ما دفع الرئيس نبيه بري إلى اتخاذ قرار العودة عن الحوار، هو ما آلت إليه اتصالات الأيام الأخيرة، بعدما استمر تعنت البعض”.

ولفت هاشم الثلاثاء الى أن “الحوار كان الأمل والفرصة الأساسية للخروج من مأزق الاستحقاق الرئاسي، لهذا تستمر الأمور في دائرة المراوحة، من دون تقدم، وضمن إطار المناورة والمماطلة فكان لا بد من أن يتحمل الجميع مسؤوليته”.

واعتبر قاسم أن “موقف الرئيس بري اليوم هو نتاج قناعة لديه وغير مرتبط بالمبادرة القطرية، ولا بأي موقف من هنا أو هناك”، واوضح أن “المبادرة كانت الأساس والسباقة والواضحة بكل معالمها وتوقيتها”.

وأشار هاشم إلى انه “لا يكفي أن نرحب وأن نضع شروطا وتعقيدات بوجه الحوار، الذي يجب أن يكون دون شروط مسبقة”، واضاف “إيجابيات البعض كانت مرتبطة ببعض الشروط والمكاسب التي يحاول البعض الحصول عليها واستثمارها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام