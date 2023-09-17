الدفاع الروسية: مقتل 625 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 28 مسيرة في يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 600 جندي أوكراني وإسقاط 28 مسيرة أوكرانية، وقنبلتي JDAM موجهتين وصواريخ HARM وHIMARS أمريكية على مختلف المحاور في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة في بيان لها الاحد الى انه على محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 3 هجمات أوكرانية وقضت على 180 جنديا”، وتابعت “على محو زابوروجيه كبدت القوات الروسية العدو 140 عسكريا”، واضافت “على محور كراسني ليمانسك صدت القوات الروسية هجومين وتم القضاء على 65 عسكريا أوكرانيا”.

وأوضحت الوزارة انه “في جنوب دونيتسك، أحبطت القوات الروسية ثلاث هجمات للقوات أوكرانية وكبدت العدو 170 عسكريا أوكرانيا”، وقالت “على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا قضت القوات الروسية على 50 جنديا ودمرت مدفعين ومحطتي رادار أمريكية AN/TPQ-50 وغيرها من الأسلحة والمدافع”، وتابعت “على محور خيرسون تم القضاء على 20 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركز تحكم بالمسيرات في منطقة قرية دنيبروفسكويه”.

وذكرت الوزارة انه “في مدينة خاركوف وجت ضربة صاروخية لورش صيانة المدرعات”، وتابعت “اعترضت الدفاعات الروسية قنبلتين جويتين موجهتين من طراز JDAM وصاروخ HARM مضادا للرادار وصواريخ HIMARS أمريكية”، واكدت انه “تدمير 28 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون”.

المصدر: روسيا اليوم